Le premier bar à boules ouvre à Nice

Guillaume, Sébastien et Ludovic, amis depuis 20 ans, associés depuis 10 ans, barmen depuis 2 jours et boulistes depuis toujours !

C'est quoi un bar à boules ?

C'est un bar niçois qui existe déjà, le Rosalina Bar (16, rue Lascaris à Nice) mais aménagé avec des terrains de pétanques en intérieur, une terrasse décorée, un photobooth, une ambiance musicale avec un DJ, des "tapas niçoises", un boutique pour en faire le premier bar à boules éphémère de Nice. La Boulisterie Club sera ouvert tous les jeudis, vendredis et samedis de 18h à minuit, à partir de ce jeudi 18 juin 2020.

L'idée de départ était de transformer le confinement en une période créative... Une vidéo, un terrain de pétanque installé dans le salon, une deuxième vidéo puis 10 suivront et les internautes aussi… Les « followers » nous ont conseillés tout au long de cette période anxiogène afin d'être en mesure d'ouvrir notre bar à boules dans les meilleures conditions à l'issue du confinement ! Un lieu convivial, accessible et suffisamment grand pour y installer un terrain de pétanque... Et trois nuits par semaine, le Rosalina Bar devient La Boulisterie Club !

Guillaume Lieutier, Directeur Associé de la Boulisterie Copier

La succès story de "la Boulisterie" ne sera pas stoppée par la Covid-19

En 2016, trois niçois inventent un concept pour jouer à la pétanque partout, tout le temps et par tous les temps. En moins d'une heure ils peuvent installer deux terrains de pétanque éphémères avec un revêtement synthétique, vous jouez avec des boules souples en PVC et ils déclinent l'identité visuelle de la pétanque « Made in France » pour créer une sorte de "Bulle de France et de Côte d'Azur" avec des chaises longues, une déco vintage, un Van bleu, blanc rouge qui s'est arrêté à Nice, Marseille, Biarritz, Bordeaux, Lyon, Paris, Angers, Lille et même Los Angeles.

Le trio niçois à Los Angeles - Jean-Sylvain Marchessou

Avec la crise sanitaire les évènements, les salons, les congrès se font rares alors La Boulisterie devient pour un temps sédentaire. Au delà du bar éphémère qui ouvre à Nice, nos azuréens se sont associés à des marques pour lancer une collection de vêtements ou une édition limité de flacon d'Absinthe de Pontarlier (IG) à consommer avec modération.

Nous attendons avec impatience leur nouvelle idée !