Le premier bateau amphibie homologué sur route est Breton

L'entreprise bretonne TringaBoat fabrique les seuls bateaux amphibies homologués routes, c'est-à-dire qui ont le droit de rouler sur la route aux milieux des autres véhicules. Une vingtaine de ces bateaux construits à Lannion ont été vendu depuis un an et demi, l'un d'eux est en ce weekend à Port La Forêt (Finistère). Et le moins que l'on puisse dire c'est que l'on se croirait dans un James Bond.

Ne vous fiez pas à ses 6,50m et à sa coque des plus classiques en apparence, car ce hors-bord de 150 chevaux renferme quelques singularités, qu'énumère Christophe Le Bitou, directeur commercial de TringaBoat. "Des phares, avec des clignotants, car quand on est sur la route il faut respecter le code de de la route." Mais aussi un tableau de bord "comme dans une voiture" ou encore des ceintures de sécurité.

De la terre à la mer en 44 secondes

Un look de bateau, un volant de voiture et des roues comme sur le modèle des trains d'atterrissage, mais que Q se rassure, on est encore loin de la voiture sous-marin de 007 dans L'Espion qui m'aimait. Sur la route, le bateau a dû être bridé à 16 km/h et ne peut dépasser un rayon de 30 km, mais l'essentiel est ailleurs pour le directeur commercial. "On passe des bras de Newton à Archimède _en 44 secondes_. Pas besoin de remorque pour le mettre à l'eau c'est la liberté" , explique-t-il en faisant glisser le bateau sur l'eau. Et la démonstration qui fait son petit effet sur les passants. "C'est fantastique", s'enthousiasme Philippe, accompagné de sa petite fille, "on a toujours l'habitude de voir des remorques". Pour Régis, "c'est le "bateau idéal". "Plus qu'à gagner au loto", rigole-t-il. Car, oui ressembler à James Bond a un coup. Comptez un minimum de 160 000 euros pour un Tringa en entrée de game.