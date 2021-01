Le petit Camille a pointé le bout de son nez à minuit pile à la maternité de Périgueux : c'est le premier bébé de l'année en Dordogne ! Deux enfants sont également nés à Bergerac et à Sarlat.

C'est un garçon ! Camille est le premier bébé de l'année 2021 en Dordogne. Il est né à minuit pile ce 1er janvier : "On a fait les choses bien" s'amuse une infirmière. "Cela ne change pas grand chose mais on est content" confie la maman Céline. C'est son deuxième enfant mais le premier pour son compagnon : "Il est très fier" dit la maman. Le petit fait 3kg080 et mesure 47 centimètres. Il va bien.

La famille qui habite Trélissac attendait l'enfant pour le 4 janvier.

A Bergerac, un enfant est né à la maternité à Bergerac. Le petit garçon s'appelle Andréa, pèse 3k480 et mesure 48 centimètres. Enfin, à Sarlat, un enfant est né un peu avant 10h ce 1er janvier 2021.