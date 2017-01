Le premier bébé sarthois de l'année s'appelle Justine

Justine est née à minuit deux ce 1er janvier à la clinique du Tertre Rouge au Mans. Elle pèse 3,570 kg et est en parfaite santé !

Karine, la maman, a ressenti ses premières contractions vers 4 heures du matin le 31 décembre. Jusqu'au dernier moment, elle ne savait pas en quelle année naîtrait sa fille, explique-t-elle : "À minuit moins cinq, dernière poussée de l'enfant, la tête était sortie, et on ne savait pas encore si ce serait pour le 31 décembre ou pour le 1er janvier."

_La grande s_œur de Justine est née un 1er janvier, elle aussi

Finalement, Justine sort du ventre de sa mère à minuit passé de deux minutes. Pour Clarisse, sa grande sœur, il s'agit d'une belle coïncidence. Elle aussi est née un 1er janvier, et ce dimanche, elle fêtait son huitième anniversaire. "Ça fait un peu drôle", avoue-t-elle. "Les premiers flocons de neige sont tombés samedi et pour Clarisse, il y a 8 ans, c'était aussi sous la neige donc c'est assez rigolo", ajoute sa mère.

Fabien, le père, n'en revient toujours pas. La naissance de Justine était prévue pour le 14 janvier, alors il avait prévu de célébrer tranquillement le réveillon en famille, ce samedi soir. "Avec notre aînée on avait quand même pu faire le repas du nouvel an", explique-t-il, car il y a 8 ans, Clarisse était née un peu plus tard que sa petite sœur, à 16 heures.

À l'hôpital du Mans, le premier bébé de l'année s'appelle Syrine. Elle a poussé son premier cri à 2h52.