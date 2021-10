Le premier champion de France de soudure, sacré à Vierzon ce weekend

Une initiative de l'association française de promotion du soudage, créée récemment par deux berrichons. Ils espèrent, grâce à cette compétition, attirer l'attention sur les problèmes de la filière. Depuis 15 ans, on ne trouve plus assez de soudeurs en France. Le métier n'a pas une bonne image...

Les masques de protection ont bien évolué, avec un petit côté Dark Vador © Radio France - Michel Benoit

Parmi les 68 candidats au titre de champion de France, Raphaël. Cet ouvrier de Thionville a essayé de s'entraîner pour être le meilleur : " Je me suis entraîné un peu au boulot et surtout chez moi en rentrant le soir. J'ai essayé de récupérer du métal un peu partout, et hop, c'était parti. Une bonne soudure ? C'est bien sûr l'aspect mais aussi la résistance." Un coup de meule pour préparer la pièce et en avant : les épreuves portent sur les trois principales soudures : " Il y a le MMA, c'est la soudure à l'arc " précise Raphaël. " Ensuite, il y a le semi-automatique. On appuie sur la gâchette. Le fil sort avec du gaz pour la protection contre l'oxydation et le dernier, c'est TIG avec un apport de métal."

Beaucoup d'entreprises, comme Ortec, recherchent des soudeurs © Radio France - Michel Benoit

L'organisateur espère que ces premiers championnats de France permettront d'améliorer l'image du métier : " Chaque année et c'est constant depuis une quinzaine d'années, il manque 6.000 soudeurs en France " se lamente Mehdi Addad. " Rien ne change. Le CAP de soudeur a été supprimé en 1988. Je récupère ne formation professionnelle des jeunes de vingt ans qui voulaient faire de la soudure dès leur apprentissage et ils ont été obligés de passer par la case chaudronnerie. " Cela décourage certains jeunes. Les entreprises forment donc beaucoup par elles-même : " On peut valider une formation qualifiante chez nous " explique Yann Dauce, du groupe Ortec . " Mais, ce n'est pas un diplôme à proprement parler. Le souci, c'est qu'on a eu moins de besoins à une certaine époque en France. Les anciens sont partis en retraite et on n'a pas formé la relève. On est dans un trou générationnelle et on le paie aujourd'hui car les besoins sont très importants et l'activité redémarre très fort. On recherche entre 100 et 150 soudeurs chez nous pour toute la France. Ce qui est rare, ce sont les bons soudeurs, indispensables notamment dans le nucléaire ou l'aviation.Et ceux-là, on est prêt à les payer cher."

Nicolas Ribeiro, soudeur depuis quatre ans après un bac commerce, en lice pour le titre de champion de France © Radio France - Michel Benoit

Jusqu'à deux fois le smic pour un bon soudeur. Nicolas Ribeiro, 23 ans, soudeur depuis quatre ans, chez Ortec : " J'ai mis mon cv en ligne après avoir acquis un peu d'expérience et j'ai tout de suite eu plusieurs réponses. Ce qui mep laît dans ce métier, c'est qu'on apprend tous les jours. Il faut de la dextérité mais aussi appliquer les bons paramètres de soudage qu'on nous apprend. Cela s'apprend aussi avec l'expérience." Car le secret d'un bon soudeur, c'est aussi de laisser faire le temps...