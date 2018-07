Beaucaire, France

L'application baptisée Mourgues du Grès Connect est gratuite. Elle est disponible en français et en anglais.

Elle permet de faire gagner du temps aux propriétaires du domaine, Anne et François Collard, qui ne sont plus obligés d'accompagner les visiteurs dans les vignes.

Reportage dans les vignes

L'application permet en effet de leur faire découvrir la faune, la flore, l'architecture ou encore les différentes cuvées grâce à des vidéos ou des photos.

Capture d'écran de l'application Mourgues du Grès © Radio France - Sylvie Duchesne

Des balises bluetooth qui se connectent directement au smartphone

5 balises bluetooth ont été installées au travers du sentier pédagogique qui existait déjà depuis une dizaine d'années au Château Mourgues du Grès.

" Au fur et à mesure qu'on évolue au travers du sentier, les balises vont se connecter au smartphone et ça va pouvoir expliquer ce qu'on voit autour de soi. "

Marie Daigneaux, de la société Geovina Connect

Un parcours pédagogique pour découvrir le travail des vignerons

C'est Anne Collard à la tête du Chateau Mourgues du Grès avec son époux qui a créé un sentier pédagogique à travers le domaine il y a une dizaine d'années. Grâce à des panneaux, les visiteurs peuvent découvrir les paysages, la faune, la flore ou l'architecture du domaine sur 5 km.

L'application permet une approche plus dynamique puisqu'elle propose en plus du texte, des photos et des vidéos. Ça permet aux utilisateurs de se faire une idée plus précise du travail des vignerons.

" L'idée, c'était de donner une lecture différente en fonction des quatre saisons. "

Anne Collard, propriétaire du Château Mourgues du Grès avec son mari François

Toute la production est en bio

Le Château Mourgues du Grès s'étend sur 65 hectares. La moitié de la production est vendue à l'export dans 35 pays. Le reste de la production est vendu chez des cavistes et au domaine.

Les propriétaires ont opté pour le bio il y a plusieurs années. Ils ont également supprimé les sulfites de leur production.

L'une des balises bluetooth © Radio France - Sylvie Duchesne

Marie Daigneaux, Anne et François Collard © Radio France - Sylvie Duchesne

Le vignoble vu du belvédère © Radio France - Sylvie Duchesne