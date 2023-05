Le premier salon des célibataires du Puy-de-Dôme s'est déroulé à Ennezat

"Nous favorisons la création d'alchimie", pour Pierre Piton, l'organisateur de l'évènement, le reste ce sont les célibataires eux-mêmes qui sont à la manoeuvre. À Ennezat, ce samedi 6 mai, s'est déroulé le premier salon des célibataires du Puy-de-Dôme. Et pour trouver l'amour, plus de 200 personnes se sont réunies en fin d'après-midi dans la salle des fêtes de la commune.

Un speed-dating puis une soirée dansante

L'après-midi s'est ouverte sur un speed-dating. Tous les participants à l'évènement avaient huit minutes pour faire connaissance avec la personne de leur choix. Et toutes les huit minutes, il faut changer de place. Un passage obligé selon Pierre Piton : "Le speed-dating c'est le moyen de garantir le maximum de contacts dès le départ et savoir qui les intéressent".

Mais il y a des timides au début, comme Jean-Marc : "je suis dans la période d'observation pour l'instant". Mais il y a aussi celles qui se disent timides... mais en réalité qui ont déjà choisi leur prétendant. Judith aime les blonds, grands, aux yeux bleus. Sa soeur, les aimes grands aussi et plus jeunes. Judith, elle, raconte qu'un homme honnête et franc sera suffisant. "Je me suis déjà faite avoir, je ne veux pas d'un menteur", insiste-t-elle.

La moyenne d'âge des participants est autour des 60 ans

Audrey en revanche n'a pas de type précis, elle recherche désespérément un trentenaire. "C'est une première pour moi, c'est un peu bizarre et puis je ne trouve personne de mon âge", se désole-t-elle. Même réflexion d'un autre célibataire : "c'est une foire aux célibataires... troisième âge !" Il regrette avoir payé son entrée 25 euros.

Pourtant Jeanne, qui sert les rhums arrangés pour que tout le monde se détende, narre de jolies histoires. "C'était dans un département pas loin d'ici. Une dame et un monsieur ont été saisis par le discours du présentateur de la soirée. Ils se sont mis à danser. Maintenant, ça fait 5 ans qu'ils dansent ensemble", se réjouit-elle.