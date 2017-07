Le premier vol commercial pour l'Airbus A380 s'est posé à Nice

Le premier vol commercial régulier assuré par la compagnie Emirates s'est posé samedi à 13h35 sur l'aéroport de Nice-Côte d'Azur. Un A380 atterrira et décollera chaque jour de la plateforme azuréenne.

A son bord 519 passagers. 429 en classe éco, 76 en classe affaire et 14 en première classe. 25 membres d'équipages pour assurer le service pendant pratiquement 7 heures de vols. Une vitesse de croisière de 874 km/h à plus de 12.000 mètres d'altitude. 2 étages. 4 réacteurs. Voilà pour les chiffres. Mais l'A380 c'est aussi un gros porteur plutôt doux et en fait assez réactif de l'avis du pilote ayant assuré ce vol inaugural niçois, le capitaine Vincent Barteille. C'est aussi de l'espace et un équipement très moderne même en classe éco. Visite guidée de la classe éco jusqu'à la "first" en passant par la "business".

L'escalier menant à la classe éco de l'A380 d'Emirates © Radio France - Laurent Vareille

La classe éco de l'A380 d'Emirates © Radio France - Laurent Vareille

L'escalier qui monte en 1ère classe et en classe affaire de l'A380 d'Emirates © Radio France - Laurent Vareille

le bar lounge © Radio France - Laurent Vareille

La classe affaire sur l'A380 d'Emirates © Radio France - Laurent Vareille

La douche et SPA pour les 1ère classes © Radio France - Laurent Vareille

Objectif: faire une longue escale à Dubai.

Désormais, tous les jours un A380 arrivera en début d'après-midi de Dubai et repartira quelques heures après direction la ville champignon qui en quelques dizaines d'années est devenue la 4ème ville la plus visitée au monde. Les niçois n'y vont pas encore en masse mais la compagnie Emirates souhaite développer ce qu'elle appelle le "stop over". En fait la possibilité quand on passe par Dubai pour aller notamment vers l'asie et l'asie du sud-est d'y rester quelques jours. Mais en fait que voit-on quand on va à Dubai. Deuxième visite guidée.

Dubai © Radio France - Laurent Vareille

Dubai vu du ciel © Radio France - Laurent Vareille

Dubai © Radio France - Laurent Vareille

La Burj Khalifa © Radio France - Laurent Vareille

Une boutique dans la vieille ville de Dubai © Radio France - Laurent Vareille

Le desert © Radio France - Laurent Vareille