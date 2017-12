Desertines, France

Une jolie surprise est arrivée ce mardi dans la boîte aux lettres de la petite école de Désertines dans le Nord de la Mayenne. Les élèves ont reçu une lettre écrite par le chef de cabinet du président de la République, à la demande d'Emmanuel Macron.

Voyage autour du monde

Fin septembre, les élèves ont lancé un projet scolaire baptisé "Voyage autour du monde". Ils ont posté un message sur Facebook, dans lequel ils demandaient à recevoir des cartes postales du monde entier. En deux mois et demi, ils en ont reçu 6500, dont une lettre un peu particulière, arrivée ce mardi.

"J'ai vu une lettre avec écrit en gros dessus Présidence de la République, et en ouvrant la lettre avec les enfants, on a trouvé _un petit mot du chef de cabinet du Président de la République, avec une photo dédicacée d'Emmanuel Macron_", raconte l'instituteur de l'école de Désertines, Frédéric Heinrich.

Les élèves ont reçu une lettre et une photo dédicacée. © Radio France - Frédéric Heinrich

Voici un extrait de la lettre reçue :

"Chers élèves, Le Président de la République a pris connaissance avec intérêt du projet pédagogique auquel vous participez, et m'a confié le soin de vous féliciter.

Mr Emmanuel Macron tient à remercier chacune et chacun d'entre vous pour l'énergie que vous déployez à mener à bien votre mission. À cet égard c'est bien volontiers que je joins à cette correspondance un portrait dédicacé du chef de l'État.Le Président de la République vous adresse par ailleurs ses vœux sincères pour la poursuite de votre scolarité et _l'accomplissement de votre rêve_.

Avec toute ma sympathie, François-Xavier Lauch, chef de cabinet du Président de la République".

"J'ai été quand même _un petit peu surpris de découvrir cette lettre_, après je me dis que c'est un projet qui a fait beaucoup parler de lui depuis fin septembre, et donc j'imagine que c'est remonté jusqu'aux oreilles du Président de la République. C'est vraiment sympa d'avoir pris un petit moment pour répondre à mes élèves, qui ont été aussi très surpris", explique Frédéric Heinrich.

Même si ce n'est pas Emmanuel Macron qui a écrit lui même le courrier, mais son chef de cabinet "je trouve que c'est vraiment très sympa, _les élèves sont vraiment contents. Cette carte, c'est un peu la cerise sur le gâteau de notre projet_". L'instituteur envisage de demander à ses élèves d'écrire une lettre pour répondre à Emmanuel Macron, "une lettre type, officielle" pour lui souhaiter de belles fêtes de fin d'années.

Neymar, Griezmann et Emmanuel Macron

Recevoir un courrier d'Emmanuel Macron était l'un des trois souhaits des enfants. "Quand on leur a demandé de qui ils voulaient recevoir une carte, _Emmanuel Macron était dans leurs souhaits_. Ils avaient dit Emmanuel Macron ou Brigitte Macron", précise Frédéric Heinrich.

"Ils ont aussi _l'espoir maintenant d'avoir une carte de Neymar et de Griezmann_, qui sont aussi dans leurs souhaits. Emmanuel Macron, c'est arrivé, donc on attend maintenant Neymar et Griezmann du coup", sourit l'instituteur.

