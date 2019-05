Le prestigieux centre de l’ONERA à Modane-Avrieux recrute avec un Job-dating

C’est la première fois que l’Office National d’Etude et de Recherche Aérospatiale organisait en Maurienne ce type de recrutement. Plus de 40 personnes ont postulé pour un peu moins de 10 postes proposés.

Modane - France

Un Job-dating était organisé mardi à l'ONERA à Avrieux près de Modane. L'Office National d'Etude et de Recherche Aérospatiale a besoin de moderniser son image mais l’entreprise a surtout besoin d’embaucher. Et en dehors des frontières Rhône-Alpines ce n’est pas facile pour ce centre. L'Onera aujourd'hui emploie environ 140 salariés. Le centre possède la plus grande soufflerie "sonique" du monde. On y teste les maquettes d'avions, de missiles ou d'engins spatiaux.

Il faut oser postuler à l’ONERA

Des profils de postes très variés sont à pouvoir. Mardi plus de 40 candidats ont été reçus pour ces entretiens express, pour une dizaine de postes proposés : techniciens, mécaniciens, automaticien, ingénieur …

On recrute souvent des jeunes qui sortent de formation. Ils sont formés sur place, en travaillant en binôme. Les gens sont accompagnés sur une période relativement longue ce qui leur permet de monter en compétence et d’acquérir les connaissances qui leur manque - une des responsables des souffleries

L’ONERA a parfois des difficultés à recruter notamment parce que les gens ont une fausse image du centre, en imaginant que seuls des chercheurs y travaillent.