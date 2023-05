Le prêtre de Vesoul, Franck Ruffiot va croiser le fer au championnat d'Europe d'escrime

Il est le curé de Vesoul mais aussi un escrimeur de grande qualité. L'abbé Franck Ruffiot participe au championnat d'Europe d'escrime qui commence ce mercredi 17 mai à Thionville en Moselle. "Dans la catégorie vétéran parce que j'ai 45 ans", sourit l'abbé Ruffiot.

L'escrime et l'église, compatible ?

Pour ses entraînements individuels, l'abbé Ruffiot utilise la salle paroissiale. "Quand elle n'est pas utilisée à sa fonction principale", sourit Franck Ruffiot qui avec son fleuret s'échine à donner le meilleur de lui-même. "Je ne participe pas à ce championnat comme prêtre. Je ne suis pas aumônier du sport mais j'y participe comme sportif, passionné par ce sport", complète-t-il.

L'abbé Ruffiot ne vise pas de podium pour ce championnat. Son premier duel est ce dimanche 21 mai en fleuret. © Radio France - Bradley De Souza

"Je me suis quand même posé la question de savoir s'il était opportun qu'un prêtre participe à ce genre d'activité. Cela nous permet en plus de faire une petite pause sportive, de nous changer un peu d'air et de rencontrer des personnes que l'on ne croiserait pas forcément dans notre vie paroissiale et c'est très intéressant", explique l'abbé Ruffiot.

Depuis une dizaine d'années, il pratique l'escrime au club de Rioz (Haute-Saône). "Cela suscite souvent l'étonnement quand on découvre que je suis prêtre mais pour moi être prêtre ce n'est pas une activité extraordinaire. Ce n'est pas commun d'accord mais ce n'est pas dingue non plus. L'Eglise ne se désintéresse pas de tout ce qui fait la vie humaine. Le Christ par exemple rencontrait toujours du monde", souligne le curé de Vesoul.

"Je ne vise pas de podium"

L'abbé Ruffiot poursuit sa réflexion. Saint Paul dit dans la lettre aux Corinthiens "les coureurs du stade s'entraînent pour une couronne de lauriers qui fanent. Même les plus grands champions on peut les oublier. La gloire fane finalement. Mais Saint Paul dit en s'adressant aux croyants que l'on doit s'entraîner pour cette couronne qui ne fane pas c'est-à-dire la vie céleste qui nous est promise", analyse l'abbé Ruffiot.

"J'essaie en m'entraînant à l'escrime donc de façonner mon corps et mon âme à désirer davantage la couronne qui ne flétrit pas", poursuit-il. L'abbé Ruffiot ne vise pas de podium pour ce championnat. "La couronne qui flétrit ce n'est pas pour moi", se met à rire Franck Ruffiot.

L'abbé Ruffiot s'entraîne une fois par semaine avec Emmanuel Daguet. © Radio France - Bradley De Souza

Son entraîneur Emmanuel Daguet veut croire en les chances de son élève. "J'entraîne l'abbé Ruffiot non pas en sa qualité de prêtre mais en sa qualité d'athlète. On ne peut pas venir dans une compétition comme ça sans être armé. De plus, l'abbé Ruffiot est quelqu'un d'érudit, de très agréable à entraîner", explique l'entraîneur.

Le premier duel de Franck Ruffiot est ce dimanche 21 mai.