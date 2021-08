Le Prince Albert II de Monaco en Dordogne pour une descente en canoë au pied des châteaux

Le Prince Albert II de Monaco, en short et tenue de sport, châpeau sur la tête qui descend la Dordogne sur un canoë au pied des châteaux. L'image est insolite, c'est le loueur de canoës Roquegeoffre qui l'a postée sur sa page Facebook dimanche soir. Le prince souverain de Monaco ne pouvait visiblement pas terminer ses vacances sans un petit séjour en Dordogne.

Sur les images publiées le loueur de canoës situé à Saint-Vincent-de-Cosse, on voit son altesse sérénissime descendre la Dordogne au pied des châteaux, en compagnie de ses jumeaux Jacques et Gabriella, et on semble apercevoir son épouse Charlène : "Merci de cette visite et à l’année prochaine donc pour les 28 kms !", poste l'entreprise sur sa page Facebook.