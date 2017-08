Le prince du Monténégro de retour sur sa terre natale en Bretagne

Fait rare... Un prince était en visite dans une petite commune du Centre Bretagne ce mardi, à Saint-Nicolas-du-Pélem précisément. Le prince héritier du Monténégro y est né en juillet 1944, sa mère était une résistante bretonne.

Le Prince et sa femme ont été accueillis par des officiels et de nombreux habitants de la commune. "Je suis ému parce que toutes les histoires de famille que me racontaient mes parents deviennent réalité", a expliqué Nicolas Petrovitch-Niegosh qui est né le 7 juillet 1944 dans une grande maison à la sortie de Saint-Nicolas-du-Pélem.

Pour l'occasion, un drapeau du Monténégro a été hissé au fronton de la mairie entre les drapeaux français et breton et une plaque a été inaugurée devant la maison natale.

il était une fois un prince né en Bretagne

La plaque inaugurée devant la maison natale du prince. Maison aujourd'hui occupée par un couple d'anglais (au centre du la photo) © Radio France - Johan Moison