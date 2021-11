Le programme tarnais Hexagone donne un coup de jeune aux monuments aux morts

Depuis le Tarn, la société Hexagone lance un vaste programme de numérisation des monuments aux morts partout en France. Pour ce 11 novembre le premier vrai chantier a été mené à Laruns dans les Pyrénées-Atlantiques. Mais plusieurs monuments ont aussi numérisés par des associations dans le Tarn (notamment à Lombers à Realmont.)

L'idée c'est de prendre en photo le monument et d'accéder via une application (une web-app en fait nommée hexalinks.fr) ainsi à la biographie des soldats. Et surtout ce travail est réalisé par des collégiens pour faire vivre le devoir de mémoire. Et ensuite grâce à leur smartphone, les jeunes se mettent à "voir enfin" des monuments qu'ils ignoraient jusqu'ici.

Au collège ou grâce à des chantiers jeunes

Un programme qui peut être lancé par les collèges (souvent par les profs d'histoire) ou via un chantier jeune de la municipalité où les jeunes rénovent aussi le monument. Cyril Pefaure est un ancien combattant. Un parachutiste qui était basé à Bayonne et qui il a servi en Afrique et en Afghanistan. Revenu en Occitanie, ce Tarnais a créé la société Hexagone après avoir testé la numérisation dans plusieurs villages de son département. Et il veut que les collégiens soient au centre du dispositif. "Dans mon village, les enfants avaient l'habitude de s'asseoir sur les marches du monument pour jouer ou regarder leur smartphone. Dos au monument. Donc moi, l'idée, c'était plutôt de les mettre face au monument et de se servir de ce téléphone portable comme un lien numérique avec le monument. Le but c'est peut être d'initier l'envie d'en connaître plus sur l'histoire du monument et des noms des soldats qui sont inscrits dessus."

La biographie des soldats

Et tout se fait en faisant une simple photo du monument. Une action très simple, qui a demandé de long mois de travail. " J'ai appris qu'on pouvait numériser grâce à la reconnaissance faciale des documents et je me suis dit qu'on pourrait aussi numériser un monument. On a pu retourner le système. Et puis aujourd'hui, lorsqu'on flashe le monument avec une application qui s'appelle Hexalinks, on arrive directement sur l'histoire du monument et les biographies de chacun des soldats morts pour la France. " Les jeunes écrivent eux-même les biographies et pour ça ils mènent des recherches sur chaque soldat au sein des archives départementales qui leur permettent de rédiger des fiches.

La société Hexagone travaille aussi sur un projet autour du nouveau monument des 600 morts en opérations extérieures (l’étranger) qui est situé à Paris.