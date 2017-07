Le projet d'un refuge pour fauves à Trets fait polémique

Une ancienne dompteuse veut accueillir des tigres et des lions en pleine campagne prés d'Aix-en-Provence. 5 fauves occupent déja un enclos. Le maire de la commune n'y est pas favorable.

Sandrine Le Bris a dressé des lions, des tigres et autres animaux féroces dans un cirque pendant 27 ans. Elle veut maintenant se poser à l'ombre de la montagne Sainte Victoire et y créer une maison de retraite pour des fauves en fin de carrière.

"Beaucoup d'animaux n'ont aucun endroit pour finir leur vie, dit-elle. Quand ils sont trop vieux pour travailler, on doit s'en occuper. Les zoos sont complets. Et quand on les envoie dans des réserves en Afrique, ils se font tuer par des braconniers". Sandrine préférerait donc les accueillir sur le terrain d'un ami, déjà éleveur de chevaux à Trets. Tous les deux ont déposé un permis de construire pour un bâtiment de 450 mètres carrés. 22 animaux pourrait y vivre.

Les rugissements des lions accusés de perturber les autres animaux

Le maire de la commune n'est pas favorable à ce projet. En février dernier, Jean-Claude Féraud avait déjà interdit l'installation d'animaux sauvages. Son arrêté a été jugé non conforme par le Sous Préfet. Le nouveau texte signé le 2 juin dernier limite l'accueil des fauves sur des terres agricoles à la 1ère semaine de chaque mois. "Le soir, beaucoup de gosses vont se promener sur ces chemins. Au début, ils ont été inquiets", explique le maire de Trets qui estime dans son arrêté municipal que "les rugissements de lions peuvent troubler le cycle biologique de certains animaux d'élevages".

Simba le lion âgé de 11 ans © Radio France - David Aussillou

La peur du feu pour les fauves

Un argument qui fait sourire la dompteuse de Trets. "Les lions ne font que du bruit au crépuscule et de temps en temps dans la journée" explique Sandrine le Bris qui refuse d'aller installer son refuge sur une zone naturelle : "Et s'il y a le feu ? Je fais comment ? Personne ne voudra venir m'aider pour évacuer mes fauves". En attendant l'instruction de sa demande de permis de construire, 3 lions et 2 tigres vivent dans un enclos provisoire et un semi remorque.