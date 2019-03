Le projet de cinéma multiplex de Ballaruc approuvé

Balaruc-les-Bains, France

Un nouvel épisode dans le conflit qui oppose les cinémas de Frontignan et de Ballaruc. La commission départementale d'aménagement cinématographique valide jeudi 28 février le projet, soutenu par l'agglomération sétoise, de multiplex dans la zone de Ballaruc-Loisir.

Un conflit qui traine

L'opposition entre ces deux projets, qui se situent sur le même territoire à quelques kilomètres de distance, s'étire dans le temps. Frontignan veut agrandir depuis 2010 son Cinémistral, et déménager vers un lieu plus grand. Sauf que l'agglomération sétoise veut installer un multiplex de 8 salles sur la commune de Ballaruc. Un premier projet de cinéma frontignanais émerge en 2013, mais n'a jamais vu le jour. En 2018, Frontignan fait une nouvelle tentative et reçoit un avis favorable de la commission. Mais la Ville de Sète, l'Agglo, le syndicat mixte du bassin de Thau déposent un recours, car l'extension du Cinémistral concurrence le projet de cinéma multiplex de Ballaruc.

Retrait des recours sous condition

Les deux projets sont maintenant tous les deux validés. Le maire de Sète se dit satisfait, et annonce retirer "dans les prochains jours" ses recours contre le cinéma de Frontignan, à une condition. Si Frontignan ne dépose pas de recours contre celui de Ballaruc.

Le comité de soutien du cinéma de Frontignan se dit déçu et "atterré" par cette décision. "Ils pensent qu'il y a de la place pour deux cinémas ... mais avoir un cinéma à plus de 1000 fauteuils [celui de Ballaruc ndlr] à côté, ce n'est pas bon pour les petits cinémas" comme celui de Frontignan soupire l'une des membres du comité.

Deux nouveaux cinémas dans 2 ans

Pour l'instant, s'il n'y a pas de recours, les deux projets devraient voir le jour, celui de Ballaruc dès 2021. Dans le cas contraire, ce sera à la commission d'aménagement cinématographique nationale de trancher.