Le propriétaire du groupe Urgo basé à Chenôve rachète le château Cantenac Brown

Le fait est assez rare pour être souligné : le patron du groupe Urgo dont le siège est basé à Chenôve en Côte-d'Or rachète le château Cantenac Brown, 3e grand cru classé situé dans le Médoc. On ne connaît pas le montant de la transaction.

Dijon, France

Le château Cantenac Brown change de mains. Ce troisième grand cru classé dans l'appellation Margaux (Gironde) vient d'être racheté par la famille Le Lous, propriétaire du groupe de santé Urgo. Il se trouve que le siège du fabricant de pansements se trouve à Chenôve en Côte-d'or.

Une passion familiale - Tristan Le Lous, fondateur du groupe Urgo

Pourquoi, un investisseur bourguignon irait-il acheter un château dans le bordelais, alors qu'il a près de chez lui des vignes ? Tout d'abord "parce que ce projet répond à une passion familiale pour les grands vins notamment la région de Bordeaux" explique Tristan Le Lous, l'un des fondateurs du groupe Urgo.

Joyaux du Médoc

Peut-être aussi, parce que le château Brown Cantenac est l'un des meilleurs vins de l'appellation Margaux. Le vignoble s'étend sur 48 hectares. Le château qui date du début du 19e siècle est entouré d'un parc de 20 hectares. C'est l'un des joyaux du Médoc selon les spécialistes.

Le nouveau propriétaire veut améliorer la qualité du vin. Avec les vingt salariés du château, il a le projet de construire un nouveau chai et un nouveau cuvier. "On veut aller plus loin qualitativement," souligne le directeur du château, José Santins.

On ne connaît pas le montant de la transaction. Mais elle s'élèverait à plusieurs dizaines de millions d'euros. Pour preuve, en 2012, le Château Calon Ségur, un autre 3e grand cru classé situé aussi dans le Médoc s'est vendu pour la somme de 200 millions d'euros.