VIDEO - "Le protocole à l'école c'est pas Rock'n'roll" : ces écoliers savoyards ont de l'humour

Des élèves de CM1 et CM2 de l'école primaire de Fréterive, en Savoie, viennent de publier une vidéo et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont de l'humour. Elle s'appelle "Le protocole à l'école, c'est pas Rock 'n' roll". Sur la musique "Johnny B. Goode" de la légende Chuck Berry, les enfants se moquent gentiment du protocole sanitaire en vigueur dans les écoles depuis le déconfinement.

La vidéo commence par un extrait d'une allocution d'Emmanuel Macron qui annonce le déconfinement et ainsi la reprise des cours. Les enfants chantent ensuite et se mettent en scène dans les salles de classe, les toilettes ou encore la cour de récré de l'école, avec également leurs enseignants. Les paroles font référence aux différentes règles sanitaires : "Toute la journée il faut se laver les mains et on t'engueule si tu touches un copain" ou encore "Il y a des panneaux et des sens interdits, pour circuler il faut bientôt un permis."

Un protocole "pas Rock 'n' roll" mais qui reste pour le moment en vigueur et implique notamment le respect de la distance d'un mètre entre chaque élève.