Le PSG se lance dans... la pêche à la mouche !

C'est le troisième produit de la nouvelle gamme #PSGLIMITED. Un cadeau pour ne pas oublier le foot et le PSG même très loin en vacances. Après le paddle et la chaise pliable, voici la boîte de mouches pour la pêche, aux couleurs du Paris Saint-Germain, conçue et développée par un groupe de pêcheurs passionnés !

Les experts

Parmi eux : Bruno Pimpanini, Parisien, est l’un des meilleurs monteurs de mouche Victorienne au monde. A ses côtés, Gérard Piquard, Franc-Comtois, vivant à côté d'Ornans au bord de la Loue (une des plus belles rivières de France) fait aussi partie des monteurs de mouches les plus célèbres de France, tout comme Laurent Regnier, Breton et Olivier Masmonteil, artiste peintre, Corrézien.

Mais même en pêchant, il est toujours question de football : chacune des mouches a été imaginée pour ces caractéristiques footballistiques.

La précision avec la Nymphe pour un pêcheur de grande expérience, capable de lancer cette mouche à une vingtaine de mètres pour la poser le plus discrètement possible, au millimètre près.

La puissance est incarnée par le Streamer, une mouche qui doit traverser des courants de grandes rivières pour pouvoir surprendre le poisson.

Une partie de pêche comme une partie de foot

La rapidité de la Mouche Tropicale ensuite doit évoluer dans les lagons au bord des récifs pour attirer les poissons parmi les plus rapides du monde (le Bonefish et la Carangue).

Le Papillon s'inspire de la mouche de mai, le graal pour beaucoup de pêcheurs. Unique, éphémère comme un ballon d'or.

Rapidité, puissance, précision... Chaque mouche rappelle les qualités d'un bon footballeur. - PSG

Enfin la Mouche Victorienne représente la stabilité, le socle, l'histoire de la pêche à la mouche. Traditionnellement montées en Angleterre depuis plusieurs siècles pour pêcher le saumon atlantique, ces mouches fédèrent l'ensemble des pêcheurs avec les mêmes valeurs, comme une équipe de foot.

Cette boîte baptisée "Fly Fishing" est en vente à partir de ce jeudi 16 juillet en exclusivité à la boutique Paris Saint-Germain des Champs-Elysées, à la Maison de la Mouche (1 boulevard Henri IV à Paris), chez Territoire Pêche (1 Rue Des Salines, Ecole Valentin), sur store.psg.fr puis PSG Tokyo, PSG Seoul, et à Los Angeles. Cent exemplaires seulement sont disponibles.

Chaque coffret est composé de ces cinq mouches, accompagnées d’une lithographie d’Olivier Masmonteil représentant un horizon, un paysage, symbole idéal de la quête du pêcheur.

Prix de vente : 240 euros TTC