Puy-de-Dôme : une affiche néo-rétro aux couleurs de la chaîne des Puys

Elles sont tendances et le Conseil départemental du Puy-de-Dôme n'a pas résisté à la mode. Sans surprise, la Chaîne des Puys estampillé Unesco est à l'honneur sur l'affiche très vintage.

Le Département du Puy-de-Dôme dévoile son affiche néo-rétro ! Elle est signée de l'artiste-illustrateur Doz, réputé pour ses créations de posters des stations balnéaires et thermale, elle magnifie les couleurs et courbes verdoyantes du puy de Dôme et de la Chaîne des Puys inscrite au "Patrimoine Mondial de l'UNESCO".

Après celles de l'Auvergne, Châtel-Guyon, l'île de Ré, La Baule et même New York, cette affiche spéciale Puy-de-Dôme fera le bonheur des fans de vintage et des collectionneurs. Vous pouvez la commander en ligne sur https://affiches-vintage.com

L'affiche puydômoise n'est pas sans rappeler celle réalisée par l'illustrateur Monsieur Z pour la ville de Vichy et qui marque traditionnellement le lancement de la saison estivale dans la cité thermale.