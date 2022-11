Le Puy-en-Velay : des papyrus rarissimes restaurés et exposés à la bibliothèque municipale

Vous pouvez y passer en allant récupérer une BD ou en allant rendre vos livres. La bibliothèque du Puy-en-Velay, en Haute-Loire, a retrouvé il y a quelques jours deux artéfacts phares parmi son fonds patrimonial : des fragments de lettres, écrites sur papyrus au Moyen-Age, désormais restaurés.

Ces deux lettres ont été écrites en 999 et 1027 par le pape, à l'évêché du Puy-en-Velay. Ce sont "les papyrus latins médiévaux les plus tardifs que l'on connaisse," explique Lauriane Godard, responsable du fonds patrimonial à la bibliothèque du Puy-en-Velay. Ravie de revoir ces deux morceaux d'histoire reprendre leur place au cœur de la cité ponote : « les papyrus reviennent dans un état inespéré. »

Car pour Lauriane Godard, comme pour tous les historiens, ces papyrus ont une valeur exceptionnelle. « Ce sont des lettres envoyées par le pape, lui-même, de Rome jusqu'à l'évêché du Puy. Et dans les deux cas ce sont des missives qui concernent le règlement de successions à des évêques décédés. [...] Il y a des problématiques liées à la succession de l'évêque, et à l'élection du nouvel évêque, et dans les deux cas le pape rappelle que c'est bien à lui de désigner le nouvel évêque, et que ça ne doit pas se décider en interne au Chapitre du Puy.»

Le restauration des papyrus, réalisée par une artisane lyonnaise, a coûté 3.000 euros. Les deux pièces sont désormais conservées sous des plaques anti-ultraviolets, et les fibres ont été réordonnées. Et tout le monde, historien ou non, peut demander à les admirer.