Le Québec s'invite au marché de Noël à Dijon

Malgré le froid et la pluie, les soixante exposants du marché de Noël à Dijon restent sur le qui-vive pour vous proposer des idées de cadeaux, vous servir un verre de vin chaud ou vous faire faire un tour de grande roue. L'un des chalets de la place Darcy vous invite à découvrir le Québec.

Dans son chalet recouvert de drapeaux québécois et canadiens, Daniel fait découvrir aux Dijonnais les produits de son pays. Il est venu du Québec spécialement pour le marché de Noël et découvre Dijon pour la première fois.

" On nous avait dit que les Dijonnais étaient froids, mais ici on ne le ressent pas du tout. Les gens aiment venir nous jaser, beaucoup viennent à cause de mon accent, mais nous on n'a pas d'accent, c'est vous qui en avez un ", plaisante Daniel qui tente de se réchauffer sous son bonnet.

Le sirop d'érable, produit phare du chalet de Daniel © Radio France - Anne Pinczon du Sel

Il va passer Noël loin de sa femme et de ses enfants pour la première fois. Mais il est ravi d'être ici, et il a un peu de famille dans le coin. Avec les produits qu'il a dans son chalet, il propose aux Bourguignons de mettre une touche canadienne sur la table du réveillon : " on pourrait partir sur un saucisson de bison, avec un peu de moutarde à l'érable. On a aussi plusieurs bières québécoises, et puis du whisky à l'érable, très populaire pour festoyer. "