Le radar de Rosbruck flashait à 90 km/heure sur une route limitée à ... 110

Mais qu'est-il donc arrivé au radar fixe de Rosbruck, sur l'A320 ? Installé voici des années dans cette commune limitrophe de l'Allemagne, située entre Freyming-Merlebach et Forbach, et alors qu'il ne s'était jamais signalé par son dysfonctionnement, il s'est mis à flasher de manière intempestive lundi et mardi, y compris les automobilistes respectant la limite de 110 km/heure.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs automobilistes ont fait part de leur surprise d'être flashés à 90 ou 100 km/heure. La mairie de Rosbruck a également reçu des coups de téléphone d'automobiliste interrogatifs, se demandant si ce n'étaient pas les pluies tombées lundi soir qui avaient entraînés ces flashs.

Le radar prenait les véhicules légers pour des poids lourds

La Préfecture de la Moselle, à l'origine des installations de radars, reconnaît une panne de la pièce évaluant le volume des véhicules, et fixant donc la limite à laquelle il flashe. 90 s'il s'agit d'un poids lourd, 110 pour un véhicule léger. Lundi, l'appareil a pris tous les véhicules pour des poids lourds...

La Préfecture ajoute que les infractions indûment relevées n'ont pas été transmises au centre national de traitement des infractions routières. Les automobilistes flashés ne seront donc pas verbalisés.

Le radar est à nouveau en fonction, mais placé sous surveillance par l'entreprise en charge de sa maintenance. Le surveilleur surveillé en quelque sorte.