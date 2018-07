Villevallier, France

Le radar de Villevallier est redevenu fou. Depuis jeudi, il s'est remis à flasher à tout va. Cela s'était déjà produit le week-end dernier suscitant l'inquiétude de nombreux automobilistes.

Commentaires di'Icaunais sur Facebook © Radio France - Renaud Candelier

Anna raconte qu'elle s'est fait flasher à 50 km/h et le camion devant elle à 45 km/h pour une portion limitée désormais à 80. Et oui habituellement c'est un radar discriminant camion-voiture, il faut croire qu'il plaide pour plus d'égalité.

Pascaline s'en amuse et demande "T'as essayé à vélo ?" Une situation qui réveille des colères : Alain en profite pour dénoncer le tout répressif, l'automatisation à outrance et la déshumanisation de notre société. La préfecture assure que des travaux sont en cours sur cet équipement et qu'aucun flash de donnera lieu à contravention, sous la vitesse autorisée. Le radar de Villevallier est parmi ceux qui flashent le moins dans l'Yonne avec à peine 100 flashes par an. Encore un effort et il passera en tête de peloton.