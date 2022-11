Le "radar fou" de Vougeot flashe à tout va en Côte-d'Or

Un radar mobile installé sur une route de Côte-d'Or, la RD973 entre Beaune et Pouilly-sur-Saône (illustration)

Certains le surnomment le "radar fou" de Vougeot ! C'est un radar chantier visiblement mal réglé qui flasherait à tout va même les automobilistes qui roulent bien en deçà des 90 km/h, la vitesse maximale autorisée à cet endroit. Installé sur la RD974 entre Vougeot et Vosne-Romanée contre le mur du célèbre château quand on roule vers le Sud ce radar semble s'emballer comme... les réactions des habitants du coin sur la page FaceBook "Le p'tit nuiton" .

ⓘ Publicité

"On ne comprend pas trop"

Mélissa viticultrice à Vosne-Romanée témoigne : "Les gens en parlent parce qu'on passe parfois à 80 ou 85 et qu'on se fait flasher". "L'autre jour c'est justement ce qu'il s'est passé. On ne savait pas si c'était pour nous ou pour la voiture de derrière. On ne comprend pas trop".

Le "radar fou" de Vougeot est resté sur place plusieurs semaines avant d'être finalement retiré. Ce lundi il avait disparu du bord de la route 974 à la sortie de Vougeot. - Odile C.

"C'est au hasard" analyse rétrospectivement Julien un habitant de Vosne-Romanée actuellement en congés paternité pour garder son enfant en bas âge. "Une voiture peut être flashée à 80 km/h et celle de derrière qui roule à la même allure -elle- ne l'est pas. Apparemment il est un peu... capricieux" sourit le jeune homme.

Employé d'un domaine viticole à Vosne-Romanée, Yohan connaît bien ce radar chantier qu'il a repéré depuis des mois. "Hier soir en rentrant avec mon père je roulais à 85 -parce que je sais très bien où il se trouve- et il m'a flashé, nous sommes plusieurs à avoir signalé la même chose sur Le p'tit journal nuiton".

Et pourtant Yohan relativise, il faut dire que la même mésaventure lui était arrivée il y a quelques semaines. "Je me dis qu'au pire je prendrai une amende mais je ne le crois pas parce que pour l'instant je n'ai jamais rien reçu. A moins qu'ils n'aient pas mon adresse ?"

Que faire si vous recevez un PV ? La réponse d'un spécialiste maître Fabien Kovac

Ce radar mobile de Vougeot se balade régulièrement entre diverses communes le long de la RD974 on le trouve régulièrement du côté de Morey-Saint-Denis, Corgoloin et Comblanchien. Cela faisait un mois qu'il était installé à la sortie de Vougeot. Ce lundi il avait disparu. Peut-être que la société qui l'exploite pour le compte de la préfecture l'a retiré pour maintenance ou bien a t-il été installé à un autre endroit ? Que va t-il se passer pour ceux et celles qui ont été flashés ? Contactée ce lundi matin la préfecture n'a pas su nous donner de réponses.

En attendant Fabien Kovac avocat à Dijon membre de l'association des avocats de l'automobile connaît bien ce phénomène de "radars fous" ou mal réglés. Après le flash dit-il "l'information est transmise et traitée par un opérateur du centre des infractions de Rennes c'est lui qui décide ou non de vous envoyer le PV". Que peut-il vous arriver si vous avez été flashé ?

L'avocat explique que "tant que vous ne recevez rien dans votre boîte aux lettres vous n'avez aucune raison de vous inquiéter". En revanche "si vous recevez un avis de contravention pour une infraction qui n'existe pas il vous faudra la contester sur le site de l'ANTAI" qui est le site de l'Agence Nationale du Traitement informatisé des Infractions . "Si vous ne le faites pas vous pourrez avoir droit à une amende majorée voire à une perte de points".

Sujet à écouter dans le 6/9 de France Bleu Bourgogne ce mardi.