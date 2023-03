Le rap des bergers en colère contre leurs conditions d'hébergement en montagne

"Qu'est ce que tu me parles de respect quand tu me fait dormir là dedans ?" Cette phrase est extraite du rap des bergers et bergères en colère !

A cause de la présence du loup en montagne, ils doivent désormais garder la nuit leurs troupeaux, en dormant à coté.

Mais, au dessus de 2000 mètres, le plus souvent, il n'existe pas de cabanes.

ⓘ Publicité

Vivre dans 4 mètres carrés à deux

Alors, les parcs nationaux, comme celui de la Vanoise ou des Ecrins, ont imaginé de déposer, au moment de l'estive, par hélicoptère, des cabanes en bois de 4 mètres carrés, pour loger les bergers.

Ils s'y entassent souvent à deux, dans un forte promiscuité, sans eau courante, ni électricité, ni chauffage.

Quand il pleut et qu'il fait froid, impossible de faire rentrer les chiens, ni de faire sécher ses vêtements - Magda.

Et cette pratique s'étend de plus en plus en dehors des Parcs, dans d'autres massifs, comme en Belledonne, par exemple.

Alors, comme les parcs n'écoutent pas leurs revendications, ils ont imaginé, pour toucher le grand public, de faire un clip de rap et de lancer une pétition , contre ce qu'ils appellent des niches à chiens !

La niche à chien, le rap des bergers et des bergères en colère

Félix Portello, un berger de 33 ans, originaire de l'Isère, a écrit les paroles et tout s'est enchainé : "L'été dernier, je suis venu à Aussois en Vanoise remplacer une amie bergère qui a craqué à cause des mauvaises conditions de logement. Pour prendre un peu de recul, avec l'autre bergère qui était restée, Noémie, on s'est dit qu'il fallait être créatif pour se faire entendre et on s'est dit, pourquoi pas écrire une chanson?"

En marchant dans la montagne, des paroles lui viennent qu'il propose à sa collègue, qui, elle, joue de l'accordéon. La chanson prend forme. Et puis, une amie vient leur rendre visite et ils tournent le clip. De retour dans la vallée, Félix enregistre le rap avec un autre ami et le clip est posté sur Youtube.

Niche à Chien - PastorX & the Black PatouX

Félix Portello, membre de ce collectif de bergers et de bergères, dit que le dialogue avec le Parc de la Vanoise est inexistant alors qu'ils ont, eux, des solutions a proposer : "On ne demande pas la lune ! On choisit aussi ce métier car on aime être en montagne, avec nos bêtes et on sait qu'il peut neiger, pleuvoir, qu'on peut avoir froid, cela n'est pas un problème. Mais quand on rentre le soir, après notre journée de travail, on voudrait pouvoir se reposer, se réchauffer, manger chaud, pouvoir se laver. On demande des logements qui nous respectent et que le Parc nous reçoive pour qu'ensemble on puisse imaginer des solutions. De la bouche même d'un responsable, j'ai appris qu'en 2022 pour restaurer le refuge de l'Arpont, en Vanoise, il y a eu 300 rotations d'hélicoptère ! Avec çà, on pourrait en construire des cabanes !"

Félix Portello, berger depuis 10 ans, sera encore cet été en montagne avec ses moutons, mais il espère qu'avec ce rap, les choses vont bouger © Radio France - Véronique Pueyo

Le collectif espère que le clip va faire le buzz sur les réseaux et que leur pétition va recueillir beaucoup de signatures. "Je sais que tous les gens qui aiment la montagne, qui aiment nous voir en montagne avec nos moutons, ont envie qu'on continue à faire ce métier. Aidez-nous !" lance Félix Portello, qui s'apprête cet été à remonter en estive avec ses moutons.

Le parc de la Vanoise botte en touche

De son coté, le parc de la Vanoise dit que ces 11 cabanes en bois ont été conçues comme des solutions d'urgence et précise que le logement des bergers est aussi de la responsabilité de leurs employeurs. A bon entendeur...