Le rayon vert de la cathédrale de Strasbourg, c'est terminé !

Il n'y aura plus de fameux rayon vert à la cathédrale de Strasbourg. Les adeptes l'ont appris lundi lors de l'équinoxe de printemps pendant lequel il est habituellement visible. Des travaux de rénovation l'ont masqué.

Depuis 1972, il attirait des centaines de visiteurs à chaque équinoxe de printemps et d'automne à la cathédrale de Strasbourg. Le rayon vert, découvert par Maurice Rosart, ne sera désormais plus visible. Les amateurs l'ont appris lundi matin.

A chaque équinoxe, le soleil pénétrait l'un des vitraux de la cathédrale de Strasbourg par le pied de Juda, se transformant en un rayon vert qui allait toucher la tête du Christ sur la chaire. Or ce fameux vitrail a été remplacé lors des travaux de rénovation, et le nouveau ne laisse plus filtrer cette lumière verte.

Le rayon vert faisait partie de la légende de la cathédrale de Strasbourg, même si l'Eglise ne l'a jamais vu très bon oeil. "Cet acte est un mauvais coup porté aux Strasbourgeois, à la Culture, à la Laïcité, aux Lumières" s'indigne Maurice Rosart.

Avec ses 4 millions de visiteurs par an, l'édifice strasbourgeois est la cathédrale la plus visitée de France après Notre-Dame de Paris.