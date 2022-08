Les Rouge et Noir joueront les matchs à l'extérieur de la saison 2022-2023 en turquoise ! Le Rugby Club Toulonnais lance en effet un vaste plan d'action dédié à la protection des mers et des océans. Le maillot turquoise porte donc l'engagement du club en représentant les fonds marins.

Le RCT s'engage pour la défense des océans et portera un maillot turquoise à l'extérieur

Le RCT jouera, lors de la saison 2022-2023, ses matchs à l'extérieur dans un maillot... turquoise ! Le club a dévoilé ce vendredi sa deuxième tunique en expliquant ce choix original pour une équipe qui porte du rouge et du noir depuis plus de 100 ans. Par cette couleur, celle des fonds marins, Toulon veut démontrer son engagement environnemental et parle d'un "maillot citoyen"*.

Le club varois lance, avec sa fondation "Rugby Cœur Toulonnais", un vaste plan d'action dédié à la protection des mers et des océans. Plusieurs actions seront menées au cours de la saison et le RCT souhaite même organiser en 2023 à Toulon une grande conférence internationale sur ce thème.

Nombreuses réactions

Ce nouveau maillot suscite de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux. Certains supporters parlent d'un "très beau maillot" et d'une "belle initiative". D'autres regrettent l'absence totale de rouge et de noir sur cette nouvelle tunique. D'autres enfin se disent "choqués par la disparition des couleurs historiques du club. C'est manquer de respect à notre histoire, notre identité et nos valeurs".

* Ce maillot est vendu 89,99 euros en boutique. Le RCT et sa fondation reverseront 3 euros par maillot à des associations protectrices des océans.