Le Real Madrid détecte les pépites du foot de demain à Saint-Marcel

Saint-Marcel, France

Intégrer un jour un grand club de foot européen, c'est le rêve des garçons et des quelques filles qui suivent ce stage à Saint-Marcel. Ils sont une petite cinquantaine, âgés de 7 à 16 ans à suivre un entraînement, six heures par jour, par petits groupes, avec une méthode globale, encore peu utilisée en France qui préfère la méthode analytique, "on déstructure un exercice et c'est à l'enfant de le restructurer" explique Jean-Claude Derache qui a entraîné l'équipe de Vernon pendant 20 ans, puis celle de Saint-Marcel pendant 17 ans. Il a rejoint le prestigieux club madrilène en mars 2019 en tant qu'entraîneur certifié.

Jean-Claude Derache pense qu'il terminera sa carrière d'entraîneur au Real Madrid, après 37 ans pour des clubs eurois. © Radio France - Laurent Philippot

Du matériel de pointe

Parmi ceux qui encadrent ce stage, Shaïma Chebana. À 21 ans, l'étudiante en Master 2 STAPS Management a intégré l’équipe technique de la fondation Real Madrid en tant qu'alternante. Celle qui est aussi arbitre en championnat régional distille ses conseils aux jeunes joueurs et elle n'est pas venue les mains vides, au moins 15.000 euros de matériel : des chasubles connectées "on est un des seuls clubs au monde à les utiliser" explique-t-elle,"ça change de couleurs, les buts changent de couleur" pour travailler la prise d'information mais aussi des GPS pour calculer la vitesse et les déplacements ainsi qu'une caméra Go-Pro fixée à trois mètres du sol qui filme toutes les séances.

Pendant le stage, les jeunes portent des chasubles connectées. L'équipement vaut 4500 euros en tout. © Radio France - Laurent Philippot

Les jeunes stagiaires jouent même avec des ballons pas ronds du tout © Radio France - Laurent Philippot

Une semaine à 289 euros

Ce stage, c'est son cadeau d'anniversaire pour William, "c'était mon meilleur cadeau" précise le garçon. Ses parents ont déboursé 289 euros pour la semaine, mais "à ce prix-là, il y a les repas, la tenue complète et le ballon" ajoute Jean-Claude Derache. Le jeune garçon de dix ans a beau habiter Paris, il n'aime pas le PSG "parce qu'il y a une danseuse, un bébé et un papy" alors qu'

Au Real il n'y a que des bons joueurs : Hazard, Bale, Benzema, Varane, Marcelo, Modrić, Courtois" - William, 10 ans

Le garçon cite en fait presque toute l'équipe du Real Madrid, sacré meilleur club européen du XXe siècle par la FIFA en 2000 et il fait un pari : _"dans douze ans, je jouerai soit au Barça, soit au Real"_. Alors retenez son nom, Crépatte, William Crépatte. Il évoluera au poste de défenseur.

Sous le soleil de Normandie, la pause hydratation s'impose. © Radio France - Laurent Philippot

Les meilleurs joueront à Bernabéu

La fondation Real Madrid a organisé une trentaine de stages comme celui-ci en France. C'est le dernier pour cet été. Les deux meilleurs stagiaires, évalués sur "leur technique mais aussi sur le fair-play et le comportement dans le groupe" détaille Shaïma Chebana, seront sélectionnés pour une finale à Paris, qui réuniront les meilleurs Français. Quatre Français seront sélectionnés pour rejoindre les autres meilleurs Européens à Madrid. La fondation organise en effet des stages en Allemagne, Belgique, Autriche, Grande-Bretagne, Italie, Suisse et aux Pays-Bas.

