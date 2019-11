Le record de la tarte tatin la plus lourde revient à Lamotte-Beuvron (en tout cas pour l'instant)

Lamotte-Beuvron, France

C'est écrit noir sur blanc sur le site officiel du Guinness World Records : le record de la tarte tatin la plus lourde a été établi à Lamotte-Beuvron, dans le Loir-et-Cher, le 15 septembre dernier. Ce jour-là, la tarte confectionnée par l'association "Les Ambassadeurs de la tarte tatin", pesait alors 308 kilos, dans la ville où 120 ans ans plus tôt, les sœurs Tatin ont inventé, par erreur, le dessert qui porte leur nom.

Interrogé par France Bleu Orléans, le président des "Ambassadeurs de la tarte tatin", Patrick Bertaut, ne veut pas se réjouir trop vite pour autant. Car le même jour, en Mayenne, Cossé-le-Vivien affirme avoir aussi battu le record de la tarte tatin la plus lourde, avec 338 kilos. Et ce jeudi, les Mayennais ne s'avouent pas vaincus, affirmant avoir déposé tardivement leur dossier d'homologation auprès du Guinness Wolrd Records (ils attendent une réponse dans deux mois et demi).

A Lamotte-Beuvron, prudence mais...

"Moi je préfère attendre encore un petit peu", explique prudemment Patrick Bertaut, "je ne sais pas quel dossier ils [les Mayennais] ont fourni, mais je pense qu'on est en bonne voie. Quand on voit les deux photos, on voit bien qu'il y en a une qui est cuite [celle de Lamotte-Beuvron] et l'autre qui n'est pas cuite, qui n'est pas dorée comme une tarte tatin qu'on attend [celle de Cossé-le-Vivien]". Et Patrick Bertaut enfonce le clou : "il y a la quantité et la qualité, nous on avait les deux, notre tarte tatin était très bonne".

Le Guinness World Records, une procédure compliquée

"Il y a un règlement important à respecter, avec des procédures précises, concernant l'hygiène notamment. Les découpes de pommes, par exemple, doivent se faire avec des gants, on a une quinzaine de documents à fournir en anglais. On avait un huissier qui a passé la journée à nous suivre. Un métreur était là aussi pour vérifier que le moule faisait bien trois mètres", raconte le président des Ambassadeurs de la tarte tatin de Lamotte-Beuvron, à propos des exigences du Guinness Wolrd Records.