Le record du monde d'accordéon battu à Hergnies !

Devant plus de 200 spectateurs et le maire de la commune, Christelle De Franceschi a battu ce vendredi 23 juin à 18h44 son propre record en jouant à l'accordéon pendant plus de 51 heures, 43 minutes et 20 secondes ! La musicienne a commencé à jouer ce mercredi à Hergnies, près de la frontière belge.

La nordiste ne s'est pas arrêtée là : après une fête de trois minutes, comme l'autorise le règlement, elle a repris son instrument pour tenter de jouer le plus longtemps possible. "Elle va essayer de tenir une troisième nuit, jusqu'à samedi matin", explique Thomas, un des organisateurs.

Un rythme de sportive

Cette sportive qui fait de la marche, mais aussi du Krav Manga un sport de combat israélien, du systema un art martial russe, s'est entourée de 3rois coachs : un mental, un sportif et une coach de vie.

Elle a aussi droit a des pauses de cinq minutes par heure jouée, ces minutes pouvant être cumulées. "Par exemple, elle va attendre d'avoir droit en tout à 20 minutes pour faire une sieste ou prendre un bain glacé et repartir !"