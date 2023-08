Le record du monde de la chenille tenté à Rieutort-de-Randon en Lozère

C'est l'effervescence à Rieutort-de-Randon, petite commune lozérienne de moins de 900 habitants située à 15 km au nord de Mende. Déjà détentrice du record du monde de la danse des canards en nombre de participants, le 15 août 2022, elle s'attaque cette fois au record du monde de la plus longue chenille humaine du monde. Il est détenu depuis le 12 juin 2023 par Rouen à l'occasion de la chenille organisée lors de l'Armada, par France Bleu Normandie. "C'est 3.940 personnes, le chiffre homologué par huissier confie Cédric Lang-Roth, le rédacteur en chef. Moi qui ai animé le rendez-vous, je pense qu'on était plus nombreux que ça, mais le chiffre officiel, c'est 3.940." Le pot de terre contre le pot de fer reconnait Sébastien Coulomb, président de l'association Les Traileurs du Randon et organisateur de cette chenille lozérienne. Mais c'est tout le village et les hameaux voisins qui se sont mobilisés pour ce rendez-vous." Il y aura une banda qui a appris et révisé exprès pour nous "La danse des canards" et "La Chenille". Elle sera en tête du cortège. Il y aura aussi une dizaine de chars fleuris, dont un en canard et un autre en chenille car le 15 août à Rieutort, c'est la fête votive."

Poignet souple et main très ferme

Sébastien Coulomb espère en effet battre un double record ce 15 août, celui de la chenille, mais également celui de la danse des canards. "On commencera par elle pour l'échauffement musculaire et on enchainera sur la chenille. Si on gagne on pourra mettre ensuite un panneau "double champion du monde" à l'entrée du village !" À Rouen, c'est Vincent Piguet, alias la Pig qui animait la chenille. Il sait de quoi il parle : il a créé à Paris la Chenille School Academy où il enseigne chaque mardi, la chenille synchronisée. Une discipline qu'il espère voir inscrite un jour aux Jeux olympiques comme le Hip-Hop." Pour être un parfait "chenilliste" confie-t-il, il faut avoir envie de s'amuser, mais il faut aussi être sérieux. On peut se tenir par les épaules ou par la taille. Ce qui est important, c'est d'avoir le poignet souple et la main très ferme pour ne jamais briser une chenille car c'est éliminatoire. Ce n'est pas seulement une danse qu'on fait quand on est "bourré" dans les mariages, ce qui est génial, c'est que c'est un peu physique, on rigole bien, on fait des rencontres, on se touche et c'est très rare maintenant les danses où on peut avoir des contacts."

Faire connaître le village

Du monde, il risque de toute manière d'y en avoir beaucoup ce mardi à Rieutort-de-Randon. "Beaucoup de personnes originaires de la commune qui sont parties travailler en ville, reviennent spécialement ce jour-là confie le maire Francis Saint-Léger. La preuve, ce matin à 10h30, il n'y avait déjà plus de pain à la boulangerie." Ce n'est par Cyril Raynal, le patron de l'hôtel-restaurant-pizzeria O'Minéola qui le contredira. "On a une équipe très dynamique qui fait des choses et il faut l'encourager même si certains disent que c'est des idées "beaufs" mais ça fait la pub de notre village, c'est que du bonus. Moi, je les encourage à fond." Le défi est lancé. Rendez-vous ce mardi à 14h30 sur la place du village de Rieutort-de-Randon. Vincent Piguet prévient : le record risque de ne pas durer très longtemps. Il va tenter de le battre à nouveau le 2 septembre, à l'occasion de la grande braderie de Lille.

