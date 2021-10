Le record du nombre de mégots ramassés en ville encore battu à Toulouse

L'association Champ d'Actions organisait ce mercredi la 5e édition de l'opération Ramasse Ton Mégot dans les rues de Toulouse avec près de 200 personnes, salariés, jeunes en situation de handicap, jeunes en insertion professionnelle, services civiques, etc.

Et ce sont précisément 298.925 mégots qui ont été récolté, contre 229.000 l'année dernière. Toulouse détient donc toujours le record d'Europe de ramassage civique de mégots. L'association précise qu'il s'agit bien d'un ramassage et non d'une collecte où les participants ramènent eux-mêmes à un endroit et un jour donnés des mégots trouvés. Là, l'objectif est de dresser une cartographie à l'instant T, quartier par quartier.

Borderouge, une "piscine à mégots"

En l'occurrence, cette année c'est à Borderouge que les participants ont trouvé le plus de mégots au sol, près de 20.000. La place de la Maourine est décrite comme une "piscine à mégots". Et pour cause, il n'y a que deux cendriers. L'an dernier, il s'agissait de Balma-Gramont et Barrière de Paris. Les quartiers de la Vache, Compans-Caffarelli, Palais de Justice et Jeanne d'Arc sont eux aussi garnis de déchets de cigarettes. Dans chacune de ces zones, ce sont plus de 15.000 mégots qui ont été ramassés. Cette carte sera transmise aux service de la mairie de Toulouse.

Il faut avant tout souligner l'absence de mobiliers urbains prévus pour le fumeurs (cendriers accolés aux poubelles, cendriers intégrés aux bancs, cendriers devant chaque établissement public/privé ...). Parce qu'au final, les fumeurs doivent bien jeter leurs mégots quelque part, et que sans cendrier, les mégots finissent par terre ou dans la Garonne.

La place de la Maourine où près de 19.000 mégots ont été ramassés par les bénévoles et salariés ce mercredi matin. - Champs d'Actions

L'association rappelle qu'un mégot contient 2.500 substances toxiques, écotoxiques, génotoxiques . Il lui suffit de 27 minutes dans un flaque d'eau pour relarguer 50% de ces substances qui finissent dans la Garonne.