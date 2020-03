Landerneau bat le record du monde du plus grand nombre de Schtroumpfs

Ils l'ont fait ! Les organisateurs du carnaval de Landerneau s'étaient lancé un défi : rassembler plus de 2762 schtroumpfs en un seul endroit, et battre ainsi le record du monde du plus grand rassemblement de Schtroumpfs. C'est chose faite ce samedi 7 mars :