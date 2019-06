VIDÉO - Le record du plus long diot du monde est à nouveau battu à Saint-Alban-Leysse

Saint-Alban-Leysse, France

L'association La Confrérie du diot à Saint-Alban-Leysse a une nouvelle fois battu son record du plus long diot du monde : 1,150 kilomètre de saucisse. Il aura fallu une nuit de travail aux trois artisans bouchers, une tonne de viande soit une douzaine de cochons. "C'est du pur cochon fermier des Bauges, explique Jean-Marc Perrin. 20 grammes de sel et 3 grammes de poivre et le tour est joué. Le "grand chef" comme tous le surnomment c'est Marcel Selva, 75 ans. Artisan boucher depuis soixante ans, c'est lui qui a eu l'initiative de ce concours organisé pour la seizième année et à chaque édition, le record est battu. "On a commencé avec 100 mètres de au départ," détaille-t-il, tout en tournant habilement le diot pour en faire des petites saucisses. Vendu au mètre, à 10 euros l'unité, 7 euros sont ensuite reversés à plusieurs associations caritatives : L’Orée de sésame, Vaincre la mucoviscidose, Princesses des montagnes et Accueil Savoie Handicap. L'an dernier, cette opération qui a lieu dans le cadre de la fête du terroir a permis de récolter 8000 euros. L'année prochaine, les artisans tenteront de battre un nouveau record : un diot de deux mètres !