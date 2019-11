Le record du plus long sandwich de rillettes relevé à Tours le 16 novembre prochain

A l'occasion de Ferme-Expo, les artisans-boulangers et les bouchers-charcutiers d'Indre-et-Loire vont tenter de battre le record du plus long sandwich de rillettes, le 16 novembre. Il faudra atteindre les 74 m de long. Les recettes des ventes seront reversées à l'association Magie à l'hôpital.

Tours, France

A l'occasion de Ferme-Expo qui se déroule à Tours, les 15, 16 et 17 novembre, les boulangers d'Indre-et-Loire et l'Interprofession Porc et Rillettes de Tours vont relever un défi. Tenter de battre le record du plus grand sandwich de rillettes de Tours IGP. Ce sera le samedi 16 novembre de 10h à 12h.

L'idée a germé dans la tête du président de la Fédération des Boulangers d'Indre-et-Loire, Philippe Desiles, lors de sa présence au record du plus grand sandwich de rillettes du Mans. Il a voulu relever le défi, la Touraine étant l'autre région où les rillettes sont une institution. L'idée est d'obtenir un record de 74 mètres (2 fois le département 37). Il faudra 150 baguettes au total, 50 kg de rillettes et 30 bouchers et boulangers.

Nous remercions les boulangers et bouchers-charcutiers participant au record, qui fabriqueront des centaines de baguettes et prépareront environ 50 kg de rillettes de Tours I.G.P !

Après le défi, cet immense sandwich sera découpé en snack et vendu à un prix minimum de 2 euros avec la possibilité pour l’acheteur d’ajouter une somme supplémentaire en soutien à l’association Magie à l’hôpital. En effet, une partie de la recette réalisée sera reversée à celle-ci.