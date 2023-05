Le Refuge de l'Arche en Mayenne accueille 12 nouveaux singes

Des nouveaux pensionnaires sont arrivés au Refuge de l'Arche, à Château-Gontier-sur-Mayenne, dans le Sud-Mayenne. La structure a annoncé ce mardi dans un communiqué que douze macaques de Tonkean, région de l'Indonésie, ont été récupérés le 17 avril dernier "dans un parc zoologique de l'est de la France fermé par la municipalité pour cause de vétusté". Au total, "7 mâles et 5 femelles ont été transportés par Régis Rabier, le responsable zoo technique, Axelle Flinois la vétérinaire et Laura Halluin la soigneuse", peut-on lire dans le communiqué.

ⓘ Publicité

Des animaux du zoo fermé déjà accueillis au Refuge de l'Arche

Vous avez sans doute déjà vu des animaux provenant de ce zoo fermé puisqu'il y a quelques mois, le Refuge a déjà accueilli "des cigognes blanches et des chèvres de Crête". Les Tonkeans ont été anesthésiés et mis individuellement dans des caisses pour le transport et sont arrivés le soir même au Refuge, indique le communiqué. Deux jours plus tard, le 19 avril, "les 12 individus ont été relâchés dans leur volière temporaire".

Au total, 7 mâles et 5 femelles ont été recueillis au Refuge en avril dernier. - Refuge de l'Arche

"D’abord relâchés dans la loge intérieure, le groupe étant plutôt calme, ils ont pu accéder à l’extérieur", indique le Refuge, "la période de quarantaine ayant déjà été effectuée dans leur ancienne structure, ils sont d’ores et déjà visibles du public". Avec le beau temps et les grandes vacances qui arrivent, vous allez pouvoir aller les observer très vite.