Le reine d'Angleterre à l'honneur au collège Lacordaire

God save the queen ! C'est l'hymne qui a remplacé le traditionnel "driiing" de la sonnerie du collège Lacordaire de Mons-en-Barœul le temps d'une journée .

Le 6 février, la reine d'Angleterre fêtera son jubilé de platine, soit 70 ans de règne. Un record de longévité que les collégiens ont fêté au cours d'une journée 100% made in Elizabeth II le mardi 1er février 2022.

Pendant la première récréation, les 400 élèves se sont réunis pour chanter un joyeux anniversaire à la reine, tous vêtus de blanc et de rouge, en référence aux couleurs du drapeau de l'Angleterre. Chacun s'est vu remettre un petit drapeau pour garder un souvenir de cette journée.

Pendant les cours, les élèves ont visionné un documentaire qui retraçait la vie de la monarque, aujourd'hui âgée de 95 ans. Les élèves étudient la vie de la reine depuis le mois de septembre, ils sont devenus de vrais spécialistes "Elle peut conduire mais elle n'a pas de permis de conduire ! Et pas de passeport non plus d'ailleurs !", résume un élève de sixième.

Même la météo s'était mise à l'heure britannique à Mons-en-Barœul © Radio France - Juliette Gloria

C'est Christophe Baudry, professeur d'anglais au collège Lacordaire depuis une dizaine d'années qui est à l'origine de ce projet : "Je suis passionné par la famille royale, et surtout par la reine d'Angleterre. Je trouvais intéressant d'organiser ce genre de journée. Cela permet aux élèves de pratiquer l'anglais, autrement qu'à travers des cours classiques".

Amazing day

C'est un pari réussi puisque tous les élèves étaient ravis : "J'attendais cette journée avec impatience ! M. Baudry nous parle de la reine d'Angleterre depuis que je suis en sixième" s'exclame Safa, élève de quatrième.

Pour Téa, également en classe de quatrième, son professeur lui a redonné envie de pratiquer l'anglais : "Je trouve que c'est vraiment cool d'organiser des journées comme ça. Ca nous fait découvrir la culture anglaise et j'aime ça".

Le midi, les élèves ont mangé typiquement britannique et ils ont même pris des selfies avec Elizabeth II (sa copie en carton, la vraie est restée à Buckingham Palace).

Et puisqu'au collège Lacordaire on fait les choses en grand, les collégiens vont même envoyer une petite vidéo au palais de Buckingham pour souhaiter en images, un joyeux anniversaire à Sa Majesté.