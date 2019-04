VIDEO : le requin de l'Estaque à Marseille est revenu

Marseille, France

Un requin bleu de plus de deux mètres semble s'être installé depuis le milieu de la semaine dans les eaux du port de l'Estaque à Marseille. Le squale approche régulièrement les bateaux et le bord. Sa présence suscite une vive animation dans le port. Blessée à l'oeil, cette femelle attend des petits requineaux et semble avoir choisi cet endroit pour se mettre au calme.

Ramené vers le large ... en vain

Ce vendredi, des agents du Parc national des Calanques, un guide de pêche et la Brigade de surveillance du littoral ont tenté de ramener le requin vers le large. Mais l'animal est revenu dans le port de l'Estaque.