Le retour de la mythique course de la Pierre Menta à Arêche Beaufort en Savoie

180 équipes prennent le départ ce mercredi matin, pour cette course en duo avec 10 000 mètres de dénivelés positifs répartis sur 4 étapes, avec le fameux passage au sommet du Grand Mont à 2.686 mètres d’altitude samedi. Une ambiance unique se vit au Grand Mont avec les centaines de supporters en folie qui montent en ski de randonnée, avec la fondue, les sonnailles, les cloches, les instruments de musique.

Moins d’équipes mais un plateau de star

Pour son retour à un format normal après deux ans de Covid, la Pierra Menta fait le plein de stars ! L'espagnol Kylian Jornet est là après 4 ans d'absence. Il vise un 5e titre. Son grand rival sur les courses d'endurance extrême, le français François D'Haene est également de la partie cette année. Les deux vedettes de l'outdoor auront fort à faire face à une paire d'Italiens, emmenée par l'actuel N.1 mondial Michele Boscacci, vainqueur en 2021 et associé cette année à Matteo Eydallin.

D’autres duos de champion sont présents : Xavier Gachet, actuel N.2 mondial et qui entend décrocher sa première victoire sur la Pierra Menta, avec son compère William Bon Mardion. Sa femme, Axelle Gachet-Mollaret, N.3 mondiale et quintuple championne du monde, a décidé de frapper fort en s'associant à sa rivale, la Suédoise Tove Alexandersson, N.1 mondiale.

Des stars et des duos atypiques du cru !

Pauline et Éric Gaidet, pour la beauté de la course et la force de la famille ! - Pauline

La Pierre Menta 2022 c'est la présence de grands champions mais ce sont aussi des amateurs ultras forts, comme ce duo père fille, Pauline et Éric Gaidet, de la Rosière en Tarentaise.

L'émotion du duo père - fille Copier

Pauline a 29 ans, son père 58 ans. Ce sportif passionné a déjà participé à la Pierra Menta sur 3 éditions il y a 10 ans. Ensemble, ils ont participé à plusieurs courses de ce type et ont couru des ultra trails. Ils viennent à la Pierra Menta pour la beauté et l’ambiance de la course. Pour se créer aussi des souvenirs de famille intense. Père et fille s'allient pour vivre ensemble toutes les émotions qu'offrent cette 36 ème édition de La Pierra Menta !

180 équipages masculins et féminins sont au départ. C’est 35 de moins que d’habitude, et cela s’explique selon l’organisateur Sébastien Blanc, « par les suites du covid, les difficultés ou réticences à pendre l’avion et le calendrier chargé des courses de ski alpinisme ».

L'ambiance de la Pierra Menta au sommet du Grand Mont ! © Maxppp - Thierry Guillot

Départ de la première étape de la Pierre Menta à 7h mercredi.