Le retour de la Renault 4L en électrique ? Les fans tourangeaux sont dubitatifs

C'est une icône qui pourrait renaître. Le nouveau patron de Renault, Luca de Meo, présence ce jeudi la nouvelle stratégie du constructeur français. Le groupe s'apprêterait à annoncer le retour de la fameuse 4L et de la R5, toutes deux en version électrique ! Un retour inspiré de ce qu'a fait Fiat - dont Luca de Meo est l'ancien PDG - avec la commercialisation de la 500.

"Quand on veut reprendre un design ancien, faire ce qu'on appelle du néo-rétro, finalement ça coûte assez cher. On l'a vu avec la Fiat 500 où le prix de vente n'a rien à voir avec l'ancienne, qui était une petite voiture populaire" explique Ian Ribes, membre de l'Amic4Le de Touraine et propriétaire d'une Renault 4L à Saint-Ouen-les-Vignes près d'Amboise. "Au-delà d'un dessin, une voiture c'est aussi une philosophie. Et à l'époque, dans les années 60, la 4L était une voiture d'accès à l'automobile pour un large public. Donc je suis assez dubitatif sur cette nouveauté."

Si elle est trop moderne, ça va être un flop - Frédéric Odier, le président de l'Amic4Le de Touraine

Seules les lignes de la future 4L électrique pourraient s'inspirer de son aînée, car évidemment le prix, la motorisation et le confort seraient en phase avec les véhicules d'aujourd'hui. "Si elle est trop moderne, si elle n'a pas le même cahier des charges, ça va être un flop", commente Frédéric Odier, le président de l'Amic4Le de Touraine, "mais si ça reste une voiture simple, abordable, avec une énergie peu coûteuse, pourquoi pas !"