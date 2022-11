Le retour du Grand Prix de pétanque à Tours attire 1.200 pétanqueurs sur le boulodrome

Le claquement des boules retentit à nouveau sur le terrain. Laurent attendait le retour du Grand Prix de pétanque de Tours (Indre-et-Loire) avec impatience, mais ça commence mal pour lui : "ils mènent 8 à 9." Ce pétanqueur venu de Poitiers fait partie des 1.200 amateurs de boules venus renouer avec le tournoi tourangeau. Organisé une fois tous les deux ans, l'édition 2020 a été annulée à cause du Covid-19.

Une remise en jambes

Les compétiteurs viennent de toute la région, voire même de Paris pour l'évènement. © Radio France - Louise Thomann

Parmi le gros millier de concurrents, il y a ceux qui viennent pour la compétition, comme Eric. Licencié à Château-Renault, il calcule chaque coup que lui et ses coéquipiers doivent faire : le niveau cette année est relevé estime-t-il. D'autres viennent pour le plaisir, comme Eric, arrivé de Loches. "Je joue quatre cinq fois par an, j'avais envie de passer un moment avec les copains."

Derrière l'aspect sportif se cache un autre enjeu pour l'Amicale Pétanque Tours Nord, qui organise l'évènement. "On remet la machine en route" explique le président Ronan Caudal, pour préparer le tournoi national en janvier 2024. Cette compétition doit accueillir près de quatre fois plus de compétiteurs (et de compétitrices : ce sera la première édition féminine du concours). Sachant qu'il y aura un gros niveau: les trois Français champions du monde seront de la partie.