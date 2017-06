Le rêve éveillé d'Enzo, 20 ans, qui participe à son premier Tour de France dans la caravane publicitaire

Enzo Stival, 20 ans, prend ce samedi le départ du Tour de France, à Düsseldorf en Allemagne. Comme 600 autres personnes, il intègre la célèbre caravane publicitaire pour la marque de véhicules Skoda. Le graal pour cet amoureux de vélo... et de Marseille où le Tour fera étape le 22 juillet.

France Bleu Provence : Etre dans la caravane publicitaire et au village-départ du Tour de France, c'est un rêve ou un job d'été comme un autre ?

Enzo Stival : C'est le job de rêve ! C'est mon premier Tour de France, j'ai une chance exceptionnelle !

FBP : Qu'est ce qui vous rend le plus impatient ?

ES : C'est l'ambiance du Tour ! On est à la veille du départ à Düsseldorf en Allemagne et c'est déjà la fête ! L'engouement des supporters est incroyable.

FBP : La caravane publicitaire fait 12 km de long, il y a 170 véhicules colorés, c'est un vrai spectacle. En distribuant des milliers d'objets publicitaires, vous allez apporter du bonheur aux enfants !

ES : Aux enfants et aux adultes ! Le Tour n'a pas commencé et les familles sont déjà là, à essayer d'apercevoir les coureurs et la caravane publicitaire. On voit les sourires sur tous les visages ! Les gens nous klaxonnent dans la rue, c'est fou !

FBP : Et côtoyer des champions cyclistes tous les jours, ça aussi ça vous plaît ?

ES : Ah oui, moi qui fait du vélo, j'en rêve depuis que je suis tout petit. Et là, c'est l'occasion de rencontrer les meilleurs coureurs du monde, c'est une chance inouïe !

FBP : Quels sont les coureurs que vous admirez le plus ?

ES : Mon préféré, c'est le champion espagnol Alberto Contador, qui a gagné deux fois le Tour de France. Je suis également fan des sprinteurs et ça tombe bien : Skoda est sponsor du maillot vert, le classement par points. Le Slovaque Peter Sagan (déjà vainqueur de 5 maillots verts) et l'Allemand André Greipel seront présents tous les jours sur le village départ.

FBP : La contrepartie, ce sont des journées vraiment longues !

ES : Oui, on commence très tôt et on finit très tard ! Le matin, la caravane part deux heures avant les coureurs. Le soir, il faut ranger toutes les affaires, nettoyer les voitures et préparer la journée du lendemain.

FBP : En plus, cette année la caravane et les coureurs passent par Marseille, une ville où vous avez beaucoup d'amis !

ES : Je les ai tous invités à venir au Vélodrome le samedi 22 juillet pour le départ et l'arrivée du contre-la-montre, la veille de l'arrivée à Paris. Là-aussi, il y aura une sacrée ambiance avec 67.000 spectacteurs dans les tribunes, c'est LE rendez-vous à ne surtout pas manquer !

FBP : Faire le Tour de France pour une marque, c'est bien payé ?

ES : C'est plutôt bien payé mais surtout, on est dans de super-conditions, nourris et logés !

FBP : Qui va gagner le Tour cette année ?

ES : J'aimerais bien que ce soit Alberto Contador mais il est moins fort qu'avant, donc je dirais plutôt le Britannique Chris Froome, qui a déjà remporté trois Tours de France.