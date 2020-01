Le rocher aux inscriptions mystérieuses à Plougastel commence à livrer ses secrets

Plougastel-Daoulas, France

Le sens des mystérieuses inscriptions gravées sur un rocher d'1,70m à Plougastel-Daoulas (Finistère) sera-t-il bientôt connu ? Après plusieurs mois d'appels à contribution, la mairie devrait dévoiler dans le mois qui vient, la traduction jugée la plus pertinente. 61 personnes des quatre coins du monde ont tenté leur chance pour empocher la récompense de 2.000 euros offerte par la commune.

Des traducteurs thaïlandais et norvégiens

Près de 600 personnes se sont manifestées pour participer au concours lancé par la mairie au printemps 2019. "Nous avons envoyé à chacun plusieurs photos du rocher, nous avons eu ensuite _61 retours avec des propositions de traductions_, explique Véronique Martin, chargée de mission du patrimoine à Plougastel-Daoulas. Les dossiers font de 3 à 80 pages, et les propositions sont assez variées."

Si une majorité d'apprentis traducteurs est française, certains dossiers ont été envoyés "par _des gens de Thaïlande, Roumanie, des Etats-Unis, de Norvège, ou d'Espagne_". "Certains pensent que les inscriptions sont un langage codé voire des runes, ils sont remontés jusqu'au 12ème siècle !", précise Véronique Martin. Les dates gravées sur la pierre (1786 et 1789) sont pourtant bien postérieures.

Des écritures en breton ?

"On a majoritairement des traductions en breton, il s'agit vraisemblablement de ça, estime Véronique Martin. C'est _dans une forme phonétique_, de l'oral retranscrit, donc la forme d'écriture n'est pas celle que l'on utilise aujourd'hui." Si certains ont tenté une traduction complète, d'autres candidats estiment qu'il y a des abréviations et lettres manquantes : ils ont donc reconstitué les mots.

"On a même eu des gens ne parlant pas la langue qui nous ont proposé des traductions en breton après avoir fait des recherches avec de vieux dictionnaires ! lance la chargée de mission. Ils sont bons, puisque c'est _assez proche de celles envoyées par des bretonnants._"

Les traductions sont variées, mais "certains parlent surtout de mort et de naufrage, d'autres des noms de famille écrits comme sur une stèle", explique Valérie Martin. La ou les versions qui seront jugées les plus pertinentes par un jury d'élus et d'historiens devraient être dévoilées d'ici un mois.