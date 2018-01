L'association "Contribuables associés" a lancé un vote sur Internet pour désigner le rond-point le plus laid de France. Un giratoire de Rugles, dans l'Eure, figure dans le top 10. Sa particularité ? 16 clous géants plantés au milieu. La mairie assume et défend son rond-point.

Rugles, France

Un rond-point de Rugles, dans le Sud de l'Eure, est dans le viseur des internautes. L'association "Contribuables associés" l'a retenu dans son top 10 des ronds-points les plus laids de France. En cause, sa décoration : 16 clous géants plantés au centre du giratoire.

Une curiosité qu'explique le maire de Rugles, Denis Guitton :

Nous sommes dans une ville qui accueillait beaucoup de fabriques d'épingles et de clous. Nous avons voulu sortir de l'ordinaire et avons décidé, avec un artiste, de faire ce rond-point."

D'après le maire "beaucoup d'habitants aiment le rond-point". Pas tous, manifestement. Un internaute l'a photographié et envoyé à "Contribuables associés", qui revendique la chasse au gaspillage d'argent public. L'association a retenu le giratoire eurois dans une sélection de 10 ronds-points de tout le pays.

Les internautes ont voté, et la palme est revenue à un rond-point de Pontarlier, devant Perpignan et Cugnaux (Haute-Garonne).

Le "masque d'André Marlaux" à Pontarlier élu pire rond-point de France dans le concours organisé par l'association Contribuables Associés ! https://t.co/KazJNcCaG6 — Contribuables (@contribuables) January 9, 2018

Reste que Rugles et ses 16 clous (pour les 16 communes du canton) ont tout de même reçu un coup de projecteur pas franchement bienveillant. "Cela m'amuse plus qu'autre chose, répond le maire. Dès qu'on sort des sentiers battus, il y a toujours des conservateurs normatifs qui crient au loup. Si on avait eu le premier prix, je les aurais invités à venir à Rugles nous le remettre. Je leur aurais offert un café."

"Les goûts et les couleurs, vous savez, dès qu'on fait un peu original, il y en a qui crient au loup", dit le maire de Rugles. - Services techniques de Rugles

Il aurait pu, grâce à une bonne opération financière réalisée avec ce rond point. A la faveur d'un dispositif gouvernemental sous la présidence Sarkozy, la mairie a obtenu un coup de pouce d'environ 200 000 €. Ce sont même les clous qui ont permis de gonfler l'investissement (le rond-point a coûté 65 000 €) et atteindre le montant nécessaire à l'obtention de cette aide !

Pas question, donc, de laisser dire que le rond-point de Rugles... ne vaut pas un clou.