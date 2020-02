Le Safari de Peaugres rouvre avec quatre nouveaux guépards, nés cet hiver

Quatre bébés guépards sont nés cet hiver au Safari de Peaugres en Ardèche. Ces naissances portent à vingt-trois le nombre de guépards au sein du plus grand parc animalier d’Auvergne Rhône-Alpes. Les bébés, âgés de quatre mois, commencent à peine à tenir sur leur pattes, "on les laisse vivre et on intervient le moins possible, explique Cécile Dubois, adjointe de direction scientifique au zoo. Il faut qu'ils gardent leur instinct sauvage car nous pouvons les nourrir, les soigner mais nous ne pouvons pas leur apprendre à se comporter comme des guépards." Cet apprentissage, les bébés guépards le suivent auprès de leur mère, Arya, née à Peaugres en 2016.

En 2019, 13 guépards sont nés en France dont 8 à Peaugres

Il s'agit de la troisième génération de guépards née à Peaugres, "Nous sommes très fiers, ajoute Cécile Dubois, la reproduction des guépards est complexe car, contrairement à d'autres félins, il y a une notion de sélection de partenaire". La femelle guépard choisit son mâle "et s'il ne lui plaît pas, elle se contentera de lui donner une baffe", précise l'adjointe de direction. Il faut donc lui en proposer plusieurs pour espérer une portée. Elle a jeté son dévolu sur Akin, un mâle né en 2012 et arrivé en Ardèche en 2017.

Les visiteurs peuvent découvrir les bébés guépards dès samedi 22 février © Radio France - Claire Leys

Le public peut découvrir les petits félidés dès ce samedi 22 février puisque le zoo rouvre ses portes. Une autre nouvelle mini star est née cet hiver au zoo : un petit zèbre. Son prénom n'a pas encore été choisi, ce seront aux visiteurs de faire des propositions à l'équipe zoologique.

Parmi les nouveautés de l'année 2020, on note l’apparition de 4 690 panneaux photovoltaïques, installés en ombrière sur le parking du parc. Le Safari de Peaugres devient ainsi le premier zoo français à produire de l’électricité verte et locale, les panneaux seront mis en service à partir d'avril.