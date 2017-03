Le salon Animox a ouvert ses portes à Nîmes

Le salon Animox a ouvert ce samedi au parc des expositions de Nîmes. Pas moins de 1000 animaux sont exposés. Des chiens, des chats mais aussi des serpents et des caméléons.

Vous aimez les animaux de toutes sortes?

Rendez vous à Animox, le salon de tous les animaux qui a ouvert ses portes ce samedi au parc des expositions de Nîmes.

Il y en a plus de 1000. Ca va des chiens et des chats aux pigeons et aux chèvres en passant par les serpents ou les caméléons. Des éleveurs professionnels sont là pour donner des conseils.

On y vient en famille.

Séverine vient d'acheter un drôle d'animal qu'elle tient dans une boite..