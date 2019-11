Le sapin de Noël en cadeau et un message aux clermontois

Clermont-Ferrand, France

Il a été coupé ce mardi matin, juste en dessous du col de Ceyssat. Le sapin de Noël de Clermont sera descendu mercredi soir et dressé jeudi. La tradition est respectée, le sapin de la place de Jaude vient comme chaque année de la chaîne des puys, sauf que cette fois il n'est pas offert par une commune mais par l'Association des propriétaires du Puy de Dôme et du Grand Sault, qui rassemble les (nombreux) propriétaires privés possédant au moins une parcelle de terrain autour du Puy de Dôme.

C'est aussi l'occasion de faire passer un message: "le sapin on vous l'offre mais derrière ce cadeau aux urbains, il y a une alerte pour le respect des propriétés privées, pour le travail des forestiers, des agriculteurs, une faune et une flore inscris dans une zone Natura 2000 très fragile". Car les propriétaires constatent une forte hausse des actes d'incivilité depuis deux ans environ.

Une méconnaissance des règles à respecter

Les exemples sont nombreux. Le plus courant: un chien qui n'est pas tenu en laisse. C'est pourtant obligatoire et souvent indiqué par des panneaux un peu partout dans la chaîne des puys, tout simplement pour ne pas perturber les troupeaux qui pâturent. Il y en a beaucoup d'autres: des panneaux démontés, des promeneurs qui ne veulent pas attendre et forcent le passage au milieu d'un troupeau de brebis, un cycliste dont une roue est crevé qui exige d'un berger d'être redescendu sur Clermont, des panneaux indiquant la présence d'animaux tagués par des antispécistes, des campeurs sauvage qui font du feu en pleine période de sécheresse, etc...

Il y a également des pratiques récentes, grâce aux nouvelles technologies: les VTT électriques ont apporté un nouveau public ou bien des traileurs qui sortent des sentiers balisés pour essayer de nouveaux parcours, guidés par leur montre connectée. Et le plus souvent, ce sont des clermontois, ou des habitants de l'agglomération, qui sont les responsables de ces incivilités, généralement par simple méconnaissance.

Le chaîne des puys est un magnifique terrain de jeu. Pas question d'interdire aux clermontois de s'y balader et de profiter de la nature (magnifique en ce moment avec les couleurs automnales) mais simplement de rappeler qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Les collectivités locales devraient d'ailleurs réaliser l'année prochaine une campagne de sensibilisation sur les règles à respecter pour une cohabitation sereine.