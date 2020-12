Des barriques pour le sapin de Noël à Pomport

Ce n'est pas un sapin de Noël classique qui a pris place devant la mairie de Pomport mais un sapin fait d'une cinquantaine de barriques. La mairie a voulu faire honneur aux viticulteurs de la commune. Des barriques à l'étoile, tout a été fait dans la commune de Dordogne. Une initiative qui amuse le maire Anthony Castaing : "ça met un peu de baume au cœur de la gaieté dans les esprits.

Le sapin de Pomport est composé d'une cinquantaine de barriques. © Radio France - Mairie de Pomport.

Le maire espère faire sourire les Pomportois et les gens de passage, "on s'est dit qu'il fallait se faire plaisir et donner du plaisir aux gens", a-t-il expliqué.