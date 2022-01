Le SAV du Père Noël est à Fort-Mahon-Plage !

Un cadeau ne vous a pas plus à Noël ou il vous a manqué quelque chose sous le sapin ? L'office de tourisme de Fort-Mahon-Plage propose le service après vente du Père Noël. Sur un formulaire, on inscrit un cadeau que l'on ne veut plus et celui que l'on aimerait. Trois personnes seront tirés au sort.

On connaissait le Service après-vente des émissions, pastille humoristique diffusée sur Canal + avec Omar et Fred à la fin des années 2000. A l'office de tourisme de Fort-Mahon-Plage, sur la côte picarde, on s'en est inspiré pour lancer le premier Service après-vente du Père Noël.

Commencé, le 26 décembre, lendemain de distribution des cadeaux sous le sapin, son principe est simple : sur un formulaire papier, à déposer dans une urne à l'office de tourisme, on remplit d'abord le nom d'un cadeau "pourri" ou qui ne nous a pas plu. C'est Camille Barry, assistante événementiel à l'office de tourisme qui nous fait la lecture de quelques propositions. Chez les enfants "on a des doudous licorne alors que les enfants ont 10 ans, des livres alors qu'ils n'aiment pas lire" et chez les adultes "une poêle alors que la personne n'aime pas faire la cuisine, des bonbons... et même un test Covid".

Et puis en dessous, on inscrit le cadeau qui nous ferait plaisir à la place. Une seule condition, ne pas dépasser la valeur de 100 euros. Et certaines demandes sont très locales : "Une activité de char à voile ou d'équitation, un repas dans un restaurant de la commune, un blouson pour aller se promener sur la plage quand il pleut".

Ce lundi, trois gagnants dans trois catégories d'âges seront tirés au sort et gagneront le cadeau souhaité en question. "L'idée c'était de maintenir la magie, l'esprit de Noël alors que le mois de janvier est assez triste et de proposer une activité aux enfants de la commune." Vacanciers et résidents se sont prêtés au jeu et l'office a déjà reçu près de 50 formulaires.